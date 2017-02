Browse by newspaper title Choose a title Aberdare Times (1889 - 1889) Aberdeen Evening Express (1879 - 1955) Aberdeen Free Press (1855 - 1894) Aberdeen Herald and General Advertiser (1844 - 1862) Aberdeen People's Journal (1863 - 1939) Aberdeen Press and Journal (1748 - 1950) Aberdeen Weekly Journal (1914 - 1945) Aberystwyth Times (1868 - 1870) Advocate: or, Irish Industrial Journal, The (1848 - 1860) Aldershot Military Gazette (1859 - 1918) Allnut's Irish Land Schedule (1850 - 1871) Alloa Advertiser (1850 - 1911) Alnwick Mercury (1854 - 1950) Anti-Slavery Advocate (1852 - 1863) Arbroath Herald and Advertiser for the Montrose Burghs (1889 - 1955) Ardrossan and Saltcoats Herald (1873 - 1900) Aris's Birmingham Gazette (1741 - 1871) Armagh Guardian (1844 - 1871) Army and Navy Gazette (1860 - 1921) Ashton Weekly Reporter, and Stalybridge and Dukinfield Chronicle, The (1855 - 1871) Athletic News (1875 - 1930) Athlone Sentinel (1834 - 1861) Ayr Advertiser, or, West Country Journal (1839 - 1891) Ayrshire Express (1863 - 1863) Ballymena Observer (1857 - 1950) Ballyshannon Herald (1851 - 1870) Banbury Advertiser (1855 - 1956) Banbury Beacon (1863 - 1888) Banbury Guardian (1843 - 1955) Baner ac Amserau Cymru (1857 - 1900) Banffshire Journal and General Advertiser (1845 - 1871) Banner of Ulster (1843 - 1856) Barnet Press (1861 - 1862) Barnoldswick & Earby Times (1940 - 1955) Barnsley Chronicle, etc. (1858 - 1910) Barnstaple Times and North Devon News (1865 - 1865) Bath Chronicle and Weekly Gazette (1760 - 1950) Bath Journal (1749 - 1749) Bedfordshire Mercury (1837 - 1912) Bedfordshire Times and Independent (1859 - 1954) Belfast Commercial Chronicle (1805 - 1855) Belfast Mercantile Register and Weekly Advertiser (1840 - 1870) Belfast Mercury (1851 - 1861) Belfast Morning News (1857 - 1882) Belfast News-Letter (1828 - 1956) Belfast Protestant Journal (1844 - 1850) Belfast Telegraph (1871 - 1910) Belfast Weekly News (1857 - 1914) Bell's Life in London and Sporting Chronicle (1822 - 1870) Bell's New Weekly Messenger (1832 - 1855) Bell's Weekly Messenger (1801 - 1871) Bellshill Speaker (1898 - 1952) Belper News (1896 - 1955) Berkshire Chronicle (1825 - 1909) Berwick Advertiser, The (1830 - 1955) Berwickshire News and General Advertiser (1870 - 1956) Beverley and East Riding Recorder (1855 - 1916) Beverley Echo (1885 - 1903) Beverley Guardian (1856 - 1877) Bexhill-on-Sea Observer (1896 - 1947) Biggleswade Chronicle (1898 - 1954) Birmingham Chronicle (1819 - 1827) Birmingham Daily Gazette (1862 - 1945) Birmingham Daily Post (1857 - 1945) Birmingham Journal (1825 - 1869) Birmingham Mail (1871 - 1945) Blackburn Standard (1835 - 1900) Blackburn Times (1860 - 1889) Bolton Chronicle (1835 - 1871) Bolton Evening News (1868 - 1910) Bo'ness Journal, and Linlithgow Advertiser (1940 - 1952) Bournemouth Daily Echo (1900 - 1905) Bradford Daily Telegraph (1868 - 1886) Bradford Observer (1834 - 1880) Brechin Advertiser (1848 - 1877) Brecon Reporter and South Wales General Advertiser (1863 - 1867) Bridport News (1856 - 1900) Brighton Gazette (1825 - 1870) Brighton Guardian (1832 - 1877) Brighton Herald (1833 - 1889) Brighton Patriot (1835 - 1839) Bright's Intelligencer and Arrival List (1860 - 1860) Bristol Evening Post (1939 - 1939) Bristol Mercury (1716 - 1900) Bristol Mirror (1808 - 1842) Bristol Times and Mirror (1839 - 1870) Britannia and Eve (1926 - 1957) Bromley & District Times (1889 - 1898) Broughty Ferry Guide and Advertiser (1889 - 1892) Buckingham Advertiser and Free Press (1854 - 1955) Bucks Gazette (1829 - 1849) Bucks Herald (1833 - 1953) Burnley Advertiser (1853 - 1880) Burnley Express (1877 - 1954) Burnley Gazette (1863 - 1914) Burnley News (1912 - 1932) Burton Daily Mail (1915 - 1917) Bury and Norwich Post (1786 - 1900) Bury Free Press (1856 - 1955) Bury Times (1855 - 1909) Buxton Advertiser (1855 - 1951) Buxton Herald (1842 - 1951) Caledonian Mercury (1720 - 1867) Cambridge Chronicle and Journal (1813 - 1889) Cambridge Daily News (1889 - 1939) Cambridge Independent Press (1839 - 1939) Canterbury Journal, Kentish Times and Farmers' Gazette (1836 - 1911) Cardiff and Merthyr Guardian, Glamorgan, Monmouth, and Brecon Gazette (1832 - 1874) Cardiff Times (1858 - 1900) Carlisle Journal (1801 - 1881) Carlisle Patriot (1816 - 1897) Carlow Post (1853 - 1873) Carmarthen Weekly Reporter (1860 - 1897) Catholic Telegraph (1852 - 1867) Cavan Observer (1857 - 1864) Champion, The (1836 - 1840) Charter, The (1839 - 1840) Chartist Circular (1839 - 1841) Chartist, The (1839 - 1839) Chatham News (1863 - 1939) Chelmsford Chronicle (1783 - 1950) Chelsea News and General Advertiser (1865 - 1945) Cheltenham Chronicle (1809 - 1950) Cheltenham Looker-On (1833 - 1920) Cheltenham Mercury (1856 - 1888) Chepstow Weekly Advertiser (1857 - 1907) Cheshire Observer (1854 - 1945) Chester Chronicle (1775 - 1945) Chester Courant (1794 - 1831) Chichester Express and West Sussex Journal (1863 - 1874) Chorley Guardian (1871 - 1874) Chorley Standard and District Advertiser (1875 - 1883) Clare Journal, and Ennis Advertiser (1835 - 1872) Clerkenwell News (1856 - 1871) Clonmel Herald (1828 - 1840) Cobbett's Weekly Political Register (1802 - 1836) Coleraine Chronicle (1844 - 1871) Commercial Journal (1854 - 1872) Connaught Watchman (1851 - 1863) Cork Advertising Gazette (1855 - 1859) Cork Constitution (1826 - 1896) Cork Examiner (1841 - 1896) Cornish & Devon Post (1877 - 1910) Cornish Telegraph, The (1851 - 1915) Cornish Times (1857 - 1866) Cornishman (1878 - 1950) Cornubian and Redruth Times (1867 - 1925) County Chronicle, Surrey Herald and Weekly Advertiser for Kent (1834 - 1865) County Courts Chronicle (1847 - 1896) County Express; Brierley Hill, Stourbridge, Kidderminster, and Dudley News (1867 - 1885) Coventry Evening Telegraph (1914 - 1945) Coventry Herald (1824 - 1939) Coventry Standard (1836 - 1945) Coventry Times (1855 - 1889) Cricket and Football Field (1887 - 1908) Croydon Advertiser and East Surrey Reporter (1872 - 1939) Croydon's Weekly Standard (1859 - 1871) Cumberland and Westmorland Advertiser, and Penrith Literary Chronicle (1855 - 1873) Cumberland Pacquet, and Ware's Whitehaven Advertiser (1777 - 1896) Current Prices of Grain at Dublin Corn Exchange (1860 - 1861) Daily Gazette for Middlesbrough (1870 - 1940) Daily Herald (1914 - 1945) Daily Mirror (1914 - 1945) Daily Record (1914 - 1945) Daily Telegraph & Courier (London) (1869 - 1871) Dartmouth & South Hams chronicle (1869 - 1909) Days' Doings, The (1870 - 1872) Derby Daily Telegraph (1879 - 1950) Derby Mercury (1727 - 1900) Derbyshire Advertiser and Journal (1846 - 1930) Derbyshire Courier (1837 - 1922) Derbyshire Times and Chesterfield Herald (1854 - 1950) Derry Journal (1825 - 1955) Devizes and Wiltshire Gazette (1822 - 1890) Dewsbury Reporter (1869 - 1884) Diss Express (1869 - 1955) Doncaster Gazette (1870 - 1870) Donegal Independent (1886 - 1919) Dorchester and Sherborne journal, and Western Advertiser (1791 - 1797) Dorking and Leatherhead Advertiser (1887 - 1950) Dorset County Chronicle (1824 - 1884) Dover Express (1858 - 1950) Downpatrick Recorder (1840 - 1874) Downshire Protestant (1855 - 1862) Driffield Times (1869 - 1949) Drogheda Argus and Leinster Journal (1837 - 1872) Drogheda Conservative Journal (1837 - 1848) Drogheda Journal, or Meath & Louth Advertiser (1823 - 1840) Drogheda News Letter (1813 - 1813) Dublin Builder, The (1859 - 1871) Dublin Correspondent (1823 - 1825) Dublin Courier (1760 - 1766) Dublin Daily Express (1855 - 1917) Dublin Daily Nation (1897 - 1900) Dublin Evening Mail (1824 - 1871) Dublin Evening Packet and Correspondent (1828 - 1862) Dublin Evening Post (1778 - 1870) Dublin Intelligence (1708 - 1712) Dublin Medical Press (1846 - 1868) Dublin Mercantile Advertiser, and Weekly Price Current (1823 - 1865) Dublin Monitor (1838 - 1845) Dublin Morning Register (1824 - 1843) Dublin Observer (1831 - 1836) Dublin Shipping and Mercantile Gazette (1871 - 1871) Dublin Weekly Herald (1838 - 1842) Dublin Weekly Nation (1842 - 1900) Dublin Weekly Register (1818 - 1850) Dudley and District News (1880 - 1885) Dudley Guardian, Tipton, Oldbury & West Bromwich Journal and District Advertiser (1874 - 1875) Dudley Mercury, Stourbridge, Brierley Hill, and County Express (1887 - 1890) Dumfries and Galloway Standard (1844 - 1945) Dundalk Democrat, and People's Journal (1849 - 1872) Dundalk Examiner and Louth Advertiser. (1884 - 1915) Dundee Advertiser (1861 - 1899) Dundee Courier (1844 - 1955) Dundee Evening Post (1900 - 1905) Dundee Evening Telegraph (1877 - 1950) Dundee People's Journal (1858 - 1930) Dundee Weekly News (1879 - 1892) Dundee Year Book, The (1901 - 1901) Dundee, Perth, and Cupar Advertiser (1839 - 1864) Dunfermline Press (1859 - 1864) Dunfermline Saturday Press (1859 - 1892) Dunstable Chronicle, and Advertiser for Beds, Bucks & Herts (1856 - 1860) Durham Chronicle (1824 - 1929) Durham County Advertiser (1814 - 1908) East & South Devon Advertiser. (1874 - 1909) East Kent Times (1859 - 1864) East London Observer (1857 - 1879) East Suffolk Mercury and Lowestoft Weekly News (1858 - 1859) Eddowes's Journal, and General Advertiser for Shropshire, and the Principality of Wales (1843 - 1891) Edinburgh Courant (1750 - 1750) Edinburgh Evening Courant (1828 - 1869) Edinburgh Evening News (1873 - 1942) Edinburgh Evening Post and Scottish Standard (1846 - 1849) Elgin Courant, and Morayshire Advertiser (1839 - 1862) Elgin Courier (1845 - 1867) Enniscorthy News, and County of Wexford Advertiser., The (1861 - 1871) Enniskillen Chronicle and Erne Packet (1813 - 1893) Era, The (1838 - 1939) Essex Herald (1828 - 1899) Essex Newsman (1870 - 1950) Essex Standard (1831 - 1900) Evening Chronicle, The (1835 - 1847) Evening Despatch (1914 - 1945) Evening Freeman., The (1851 - 1871) Evening Mail (1802 - 1867) Evening Star (1885 - 1909) Examiner, The (1808 - 1881) Exeter and Plymouth Gazette (1827 - 1950) Exeter and Plymouth Gazette Daily Telegrams (1869 - 1885) Exeter Flying Post (1800 - 1900) Express and Echo (1910 - 1940) Falkirk Herald (1845 - 1955) Falmouth Express and Colonial Journal (1838 - 1840) Faringdon Advertiser and Vale of the White Horse Gazette (1869 - 1922) Farmer's Gazette and Journal of Practical Horticulture (1845 - 1870) Faversham Gazette, and Whitstable, Sittingbourne, & Milton Journal (1855 - 1857) Faversham Times and Mercury and North-East Kent Journal (1939 - 1939) Fife Free Press, & Kirkcaldy Guardian (1871 - 1955) Fife Herald (1824 - 1955) Fifeshire Advertiser (1870 - 1956) Flag of Ireland (1868 - 1898) Folkestone, Hythe, Sandgate & Cheriton Herald (1891 - 1935) Framlingham Weekly News (1859 - 1939) Freeman's Journal (1820 - 1900) Frome Times (1859 - 1886) Galloway Advertiser and Wigtownshire Free Press. (1852 - 1881) Galway Mercury, and Connaught Weekly Advertiser (1844 - 1860) Galway Patriot (1835 - 1839) Galway Vindicator, and Connaught Advertiser (1841 - 1870) General Advertiser for Dublin, and all Ireland (1853 - 1855) Glamorgan Free Press (1897 - 1899) Glasgow Citizen (1844 - 1845) Glasgow Constitutional (1853 - 1855) Glasgow Courant (1745 - 1758) Glasgow Evening Citizen (1870 - 1870) Glasgow Evening Post (1867 - 1870) Glasgow Free Press (1853 - 1868) Glasgow Gazette (1849 - 1852) Glasgow Herald (1820 - 1900) Glasgow Morning Journal (1858 - 1865) Glasgow Saturday Post, and Paisley and Renfrewshire Reformer (1861 - 1864) Glasgow Sentinel (1850 - 1865) Globe (1804 - 1921) Glossop Record (1859 - 1871) Glossop-dale Chronicle and North Derbyshire Reporter (1859 - 1871) Gloucester Citizen (1877 - 1950) Gloucester Journal (1793 - 1950) Gloucestershire Chronicle (1833 - 1928) Gloucestershire Echo (1884 - 1950) Gore's Liverpool General Advertiser (1795 - 1876) Grantham Journal (1854 - 1956) Graphic, The (1870 - 1932) Gravesend Reporter, North Kent and South Essex Advertiser (1856 - 1872) Grays & Tilbury Gazette, and Southend Telegraph (1889 - 1908) Greenock Advertiser (1839 - 1884) Greenock Telegraph and Clyde Shipping Gazette (1857 - 1909) Grimsby Daily Telegraph (1900 - 1939) Hackney and Kingsland Gazette (1869 - 1871) Halesworth Times and East Suffolk Advertiser., The (1855 - 1873) Halifax Courier (1853 - 1939) Hamilton Advertiser (1862 - 1918) Hampshire Advertiser (1823 - 1923) Hampshire Chronicle (1772 - 1890) Hampshire Telegraph (1799 - 1900) Harrogate Herald (1915 - 1947) Hartland and West Country Chronicle (1896 - 1940) Hartlepool Free Press and General Advertiser (1860 - 1860) Hartlepool Northern Daily Mail (1878 - 1957) Hastings and St Leonards Observer (1866 - 1957) Hawick News and Border Chronicle (1889 - 1951) Hemel Hempstead Gazette and West Herts Advertiser (1872 - 1891) Hendon & Finchley Times (1878 - 1940) Hereford Journal (1781 - 1867) Hereford Times (1832 - 1899) Hertford Mercury and Reformer (1834 - 1939) Hertfordshire Express and General Advertiser (1859 - 1871) Herts Advertiser (1866 - 1907) Herts Guardian, Agricultural Journal, and General Advertiser (1852 - 1883) Hibernian Journal; or, Chronicle of Liberty (1773 - 1808) Highland Sentinel (1861 - 1861) Holborn Journal (1858 - 1871) Homeward Mail from India, China and the East (1857 - 1913) Huddersfield and Holmfirth Examiner (1851 - 1856) Huddersfield Chronicle (1850 - 1900) Huddersfield Daily Examiner (1914 - 1918) Hull Advertiser and Exchange Gazette (1794 - 1867) Hull and Eastern Counties Herald (1864 - 1871) Hull Daily Mail (1885 - 1950) Hull Packet (1800 - 1886) Huntingdon, Bedford & Peterborough Gazette (1818 - 1839) Ilkeston Pioneer (1866 - 1866) Ilkley Gazette and Wharfedale Advertiser (1868 - 1869) Illustrated Advertiser of the Royal Dublin Society (1850 - 1850) Illustrated Berwick Journal (1855 - 1872) Illustrated London News (1842 - 2003) Illustrated Malvern Advertiser, Visitors' List, and General Weekly Newspaper (1856 - 1877) Illustrated Police Budget (1899 - 1899) Illustrated Police News (1867 - 1903) Illustrated Sporting and Dramatic News (1874 - 1970) Illustrated Times (1855 - 1872) Illustrated Weekly News (1861 - 1869) Inverness Courier (1817 - 1901) Ipswich Advertiser, or, Illustrated Monthly Miscellany (1855 - 1863) Ipswich Journal (1720 - 1800) Ipswich Journal, The (1748 - 1902) Irish Ecclesiastical Gazette (1856 - 1873) Irish Racing Book and Sheet Calendar, The (1823 - 1869) Irish Times (1859 - 1909) Irishman, The (1858 - 1885) Isle of Man Times (1869 - 1900) Isle of Wight Mercury (1857 - 1858) Isle of Wight Observer (1852 - 1900) Islington Gazette (1856 - 1871) Jarrow Express (1914 - 1920) Jersey Independent and Daily Telegraph (1855 - 1909) John o' Groat Journal (1836 - 1872) Journal of the Chemico-Agricultural Society of Ulster and Record of Agriculture and Industry (1849 - 1867) Kelso Chronicle (1844 - 1871) Kendal Mercury (1834 - 1880) Kent & Sussex Courier (1873 - 1950) Kentish Chronicle (1859 - 1867) Kentish Gazette (1768 - 1873) Kentish Independent (1843 - 1870) Kentish Mercury (1834 - 1870) Kentish Weekly Post or Canterbury Journal (1794 - 1838) Kerry Evening Post. (1829 - 1917) Kerry Examiner and Munster General Observer (1840 - 1854) Kildare Observer and Eastern Counties Advertiser (1881 - 1934) Kilkenny Journal, and Leinster Commercial and Literary Advertiser (1832 - 1871) Kings County Chronicle (1845 - 1873) Kirkintilloch Gazette (1898 - 1938) Kirkintilloch Herald (1883 - 1956) Lake's Falmouth Packet and Cornwall Advertiser (1858 - 1872) Lambeth and Southwark Advertiser (1855 - 1861) Lanarkshire Upper Ward Examiner (1863 - 1863) Lancashire Evening Post (1886 - 1947) Lancaster Gazette (1801 - 1894) Lancaster Guardian (1855 - 1956) Larne Times (1893 - 1955) Launceston Weekly News, and Cornwall & Devon Advertiser. (1856 - 1877) Leamington Advertiser, and Beck's List of Visitors (1849 - 1871) Leamington Spa Courier (1828 - 1954) Leeds Intelligencer (1754 - 1866) Leeds Mercury (1807 - 1939) Leeds Patriot and Yorkshire Advertiser (1826 - 1833) Leeds Times (1833 - 1901) Leek Post & Times and Cheadle News & Times and Moorland Advertiser (1898 - 1939) Leicester Chronicle (1813 - 1915) Leicester Daily Mercury (1875 - 1950) Leicester Journal (1810 - 1915) Leicester Mail (1865 - 1870) Leicestershire Mercury (1836 - 1864) Leigh Chronicle and Weekly District Advertiser (1856 - 1914) Leighton Buzzard Observer and Linslade Gazette (1861 - 1939) Leinster Leader (1884 - 1955) Lichfield Mercury (1877 - 1950) Limerick and Clare Examiner (1846 - 1855) Limerick Evening Post (1828 - 1833) Limerick Reporter (1839 - 1870) Lincoln Gazette. (1874 - 1877) Lincolnshire Chronicle (1837 - 1939) Lincolnshire Echo (1893 - 1950) Lincolnshire Free Press (1850 - 1939) Lincolnshire Standard and Boston Guardian (1912 - 1955) Lisburn Herald, and Antrim and Down Advertiser (1891 - 1956) Liverpool Courier and Commercial Advertiser (1870 - 1870) Liverpool Daily Post (1855 - 1945) Liverpool Echo (1914 - 1918) Liverpool Evening Express (1914 - 1945) Liverpool Mail (1836 - 1880) Liverpool Mercury (1811 - 1899) Llandudno Register and Herald (1873 - 1889) Lloyd's List (1801 - 1884) Lloyd's Weekly Newspaper (1842 - 1900) London and Provincial Entr'acte (1870 - 1907) London City Press (1857 - 1871) London Courier and Evening Gazette (1801 - 1839) London Daily News (1846 - 1912) London Dispatch (1836 - 1839) London Evening Standard (1827 - 1900) Londonderry Sentinel (1829 - 1872) Londonderry Standard (1836 - 1871) Longford Journal (1850 - 1914) Louth and North Lincolnshire Advertiser (1859 - 1952) Ludlow Advertiser (1862 - 1909) Luton News and Bedfordshire Chronicle (1897 - 1954) Luton Times and Advertiser (1855 - 1916) Maidstone Journal and Kentish Advertiser (1830 - 1902) Maidstone Telegraph (1859 - 1871) Man of Ross, and General Advertiser (1855 - 1897) Manchester Courier and Lancashire General Advertiser (1825 - 1916) Manchester Evening News (1870 - 1945) Manchester Mercury (1752 - 1830) Manchester Times (1828 - 1900) Market Rasen Weekly Mail, and Lincolnshire Advertiser (1879 - 1896) Marylebone Mercury (1857 - 1945) Mayo Constitution (1828 - 1871) Meath People, and Cavan and Westmeath Chronicle (1857 - 1863) Merthyr Telegraph, and General Advertiser for the Iron Districts of South Wales (1855 - 1881) Merthyr Times, and Dowlais Times, and Aberdare Echo (1895 - 1897) Mid Sussex Times (1881 - 1945) Middlesex Chronicle (1860 - 1918) Midland Examiner and Times (1874 - 1877) Missionary Herald of the Presbyterian Church in Ireland (1855 - 1855) Monmouthshire Beacon (1837 - 1956) Monmouthshire Merlin (1829 - 1884) Montgomery County Times and Shropshire and Mid-Wales Advertiser (1893 - 1900) Montrose, Arbroath and Brechin review; and Forfar and Kincardineshire advertiser. (1846 - 1872) Morning Advertiser (1805 - 1872) Morning Chronicle (1801 - 1865) Morning Post (1801 - 1900) Morpeth Herald (1854 - 1954) Motherwell Times (1884 - 1954) Munster express, or, weekly commercial & agricultural gazette., The (1869 - 1871) Nairnshire Mirror, and General Advertiser (1845 - 1854) Nairnshire Telegraph and General Advertiser for the Northern Counties (1853 - 1869) Nantwich Guardian (1871 - 1918) National Teacher, and Irish Educational Journal (Dublin, Ireland) (1890 - 1896) Naval & Military Gazette and Weekly Chronicle of the United Service (1833 - 1886) Newcastle Chronicle (1764 - 1940) Newcastle Courant (1710 - 1900) Newcastle Daily Chronicle (1858 - 1869) Newcastle Evening Chronicle (1914 - 1945) Newcastle Guardian and Tyne Mercury (1846 - 1872) Newcastle Journal (1832 - 1945) Newry Examiner and Louth Advertiser (1834 - 1870) Newry Herald and Down, Armagh, and Louth Journal (1858 - 1864) Newry Reporter (1867 - 1871) Newry Telegraph (1829 - 1871) Norfolk Chronicle (1776 - 1907) Norfolk News (1845 - 1870) North & South Shields Gazette and Northumberland and Durham Advertiser (1850 - 1863) North Devon Gazette (1856 - 1909) North Devon Journal (1824 - 1950) North London News (1860 - 1870) North Wales Chronicle (1827 - 1900) North Wales Times (1897 - 1900) Northampton Mercury (1770 - 1954) Northants Evening Telegraph (1900 - 1957) Northern Daily Telegraph (1892 - 1898) Northern Echo (1870 - 1900) Northern Liberator (1837 - 1840) Northern Standard (1839 - 1871) Northern Star and Leeds General Advertiser (1838 - 1852) Northern Warder and General Advertiser for the Counties of Fife, Perth and Forfar (1841 - 1869) Northern Whig (1832 - 1955) Norwich Mercury (1727 - 1905) Nottingham Evening Post (1878 - 1950) Nottingham Gazette, and Political, Literary, Agricultural & Commercial Register for the Midland Counties. (1813 - 1815) Nottingham Review and General Advertiser for the Midland Counties (1818 - 1852) Nottinghamshire Guardian (1846 - 1900) Nuneaton Advertiser (1868 - 1895) Oban Times, and Argyllshire Advertiser (1868 - 1873) Odd Fellow, The (1839 - 1842) Operative, The (1838 - 1839) Orkney Herald, and Weekly Advertiser and Gazette for the Orkney & Zetland Islands (1860 - 1871) Ormskirk Advertiser (1857 - 1940) Ossett Observer (1876 - 1879) Oswestry Advertiser (1866 - 1866) Oxford Chronicle and Reading Gazette (1837 - 1870) Oxford Journal (1753 - 1900) Oxford Times (1862 - 1870) Oxford University and City Herald (1806 - 1870) Paisley Herald and Renfrewshire Advertiser (1853 - 1880) Pall Mall Gazette (1865 - 1938) Penarth Chronicle and Cogan Echo (1895 - 1895) Penny Despatch and Irish Weekly Newspaper (1861 - 1867) Penny Illustrated Paper (1861 - 1907) People, The (1939 - 1945) Perry's Bankrupt Gazette (1828 - 1867) Perthshire Advertiser (1833 - 1945) Perthshire Courier (1809 - 1870) Peterborough Advertiser (1873 - 1912) Peterhead Sentinel and General Advertiser for Buchan District (1858 - 1907) Petersfield Express (1879 - 1879) Pierce Egan's Weekly Courier (1829 - 1829) Pilot, The (1828 - 1849) Plymouth and Devonport Weekly Journal and General Advertiser for Devon, Cornwall, Somerset and Dorset. (1832 - 1832) Police Gazette (1773 - 1918) Pontefract Advertiser (1858 - 1891) Pontypool Free Press (1859 - 1893) Poor Law Unions' Gazette (1857 - 1865) Poor Man's Guardian (1831 - 1835) Portobello Advertiser (1876 - 1896) Portsmouth Evening News (1878 - 1955) Portsmouth Times and Naval Gazette (1850 - 1871) Potter's Electric News (1859 - 1868) Prescot Reporter, and St. Helens General Advertiser (1875 - 1939) Preston Chronicle (1831 - 1893) Preston Herald (1863 - 1918) Principality, The (1848 - 1850) Public Ledger and Daily Advertiser (1805 - 1871) Pue's Occurrences (1719 - 1758) Reading Mercury (1770 - 1939) Reynolds's Newspaper (1850 - 1900) Rhyl Record and Advertiser (1878 - 1900) Rochdale Observer (1856 - 1945) Rochdale Pilot, and General Advertiser (1858 - 1858) Roscommon & Leitrim Gazette (1822 - 1882) Roscommon Journal, and Western Impartial Reporter (1828 - 1864) Roscommon Messenger (1848 - 1870) Royal Cornwall Gazette (1801 - 1900) Royal Devonport Telegraph, and Plymouth Chronicle (1832 - 1832) Salisbury and Winchester Journal (1751 - 1889) Salisbury Times, The (1868 - 1909) Salopian Journal (1835 - 1862) Saunders's News-Letter (1773 - 1871) Scarborough Mercury (1858 - 1858) Scots Magazine, The (1739 - 1900) Scotsman, The (1817 - 1950) Scottish Banner (1859 - 1860) Scottish Guardian, Glasgow (1853 - 1859) Scunthorpe Evening Telegraph (1939 - 1939) Sevenoaks Chronicle and Kentish Advertiser (1881 - 1950) Sheffield Daily News, and Morning Advertiser (1859 - 1859) Sheffield Daily Telegraph (1855 - 1950) Sheffield Evening Telegraph (1887 - 1939) Sheffield Independent (1819 - 1938) Sheffield Iris (1835 - 1843) Sheffield Register, Yorkshire, Derbyshire, & Nottinghamshire Universal Advertiser (1787 - 1794) Sheffield Weekly Telegraph (1884 - 1920) Shepton Mallet Journal (1858 - 1950) Sherborne Journal (1760 - 1788) Sherborne Mercury (1748 - 1867) Shetland Times (1872 - 1907) Shields Daily Gazette (1855 - 1916) Shields Daily News (1870 - 1933) Shipley Times and Express (1882 - 1957) Shoreditch Observer (1857 - 1915) Shrewsbury Chronicle (1772 - 1872) Shrewsbury Free Press, and Advertiser for Salop (1866 - 1866) Sidmouth Journal and Directory (1862 - 1873) Silurian, Cardiff, Merthyr, and Brecon Mercury, and South Wales General Advertiser (1838 - 1855) Sketch, The (1893 - 1958) Skibbereen & West Carbery Eagle; or, South Western Advertiser (1861 - 1870) Sligo Champion (1836 - 1910) Somerset County Gazette (1839 - 1888) South Bucks Free Press, Wycombe and Maidenhead Journal (1859 - 1882) South Bucks Standard (1890 - 1914) South Durham & Cleveland Mercury (1877 - 1877) South Eastern Gazette (1827 - 1865) South London Chronicle (1859 - 1876) South London Press (1865 - 1909) South Wales Daily News (1872 - 1900) South Wales Daily Post (1893 - 1895) South Wales Echo (1880 - 1900) South Wales Star (1891 - 1894) Southern Echo (1889 - 1889) Southern Reporter (1858 - 1945) Southern Reporter and Cork Commercial Courier (1823 - 1870) Southern Star (1840 - 1840) Southport Independent and Ormskirk Chronicle (1866 - 1870) Sphere, The (1900 - 1964) Sporting Life (1859 - 1909) Sporting Times (1865 - 1929) Sports Argus (1914 - 1940) Sportsman, The (1865 - 1871) St James's Gazette (1882 - 1905) St. Andrews Citizen (1892 - 1956) Staffordshire Advertiser (1795 - 1955) Staffordshire Gazette and County Standard (1839 - 1842) Staffordshire Sentinel (1873 - 1939) Staffordshire Sentinel and Commercial & General Advertiser (1854 - 1881) Stage, The (1880 - 2000) Stamford Mercury (1714 - 1908) Star, The (1869 - 1900) Statesman and Dublin Christian Record (1841 - 1846) Stirling Observer (1839 - 1945) Stockport Advertiser and Guardian (1842 - 1842) Stonehaven Journal (1846 - 1911) Suffolk and Essex Free Press (1855 - 1949) Suffolk Chronicle; or Weekly General Advertiser & County Express., The (1810 - 1871) Sunday Mirror (1915 - 1945) Sunday Post (1914 - 1950) Sunday Times (1822 - 1864) Sunderland Daily Echo and Shipping Gazette (1873 - 1954) Surrey Advertiser (1835 - 1945) Surrey Comet (1854 - 1880) Surrey Mirror (1880 - 1950) Sussex Advertiser (1746 - 1879) Sussex Agricultural Express (1857 - 1957) Swindon Advertiser and North Wilts Chronicle (1858 - 1909) Tadcaster Post, and General Advertiser for Grimstone (1861 - 1879) Tamworth Herald (1870 - 1950) Taunton Courier, and Western Advertiser (1810 - 1950) Teesdale Mercury (1855 - 1870) tford & Watton Times and People's Weekly Journal., The (1880 - 1956) Thanet Advertiser (1859 - 1950) Tipperary Free Press (1826 - 1870) Tipperary Vindicator (1844 - 1870) Tiverton Gazette (Mid-Devon Gazette) (1860 - 1939) Torbay Express and South Devon Echo (1939 - 1949) Torquay Directory and South Devon Journal (1846 - 1846) Torquay Times, and South Devon Advertiser (1872 - 1872) Totnes Weekly Times (1869 - 1909) Tower Hamlets Independent and East End Local Advertiser (1866 - 1870) Tralee Chronicle (1843 - 1870) Tuam Herald (1837 - 1871) Tyne Mercury; Northumberland and Durham and Cumberland Gazette (1802 - 1828) Tyrone Constitution (1844 - 1909) Tyrone Courier (1885 - 1909) Ulster Gazette (1844 - 1909) Ulster General Advertiser, Herald of Business and General Information (1842 - 1870) Ulsterman, The (1852 - 1859) United Irishman (1848 - 1848) Usk Observer, Raglan Herald, and Monmouthshire Central Advertiser (1855 - 1866) Vindicator (1839 - 1848) Volunteer Service Gazette and Military Dispatch (1859 - 1863) Walsall Advertiser (1879 - 1915) Walsall Free Press and General Advertiser (1856 - 1873) Walsall Observer, and South Staffordshire Chronicle (1914 - 1945) Waltham Abbey and Cheshunt Weekly Telegraph (1883 - 1896) Warder and Dublin Weekly Mail (1832 - 1902) Warminster & Westbury journal, and Wilts County Advertiser (1881 - 1956) Warwick and Warwickshire Advertiser (1823 - 1956) Waterford Chronicle (1827 - 1870) Waterford Mail (1824 - 1870) Waterford Mirror and Tramore Visitor. (1862 - 1910) Waterford News (1848 - 1869) Waterford Standard (1863 - 1953) Watford Observer (1863 - 1871) Weekly Freeman's Journal (1841 - 1924) Weekly Gazette, Incumbered Estates Record & National Advertiser (Dublin, Ireland) (1854 - 1855) Weekly Irish Times (1876 - 1896) Weekly Vindicator (1847 - 1852) Wellington Journal (1854 - 1909) Wells Journal (1851 - 1950) West Briton and Cornwall Advertiser (1862 - 1939) West Kent Guardian (1834 - 1856) West London Observer (1855 - 1872) West Middlesex Advertiser and Family Journal (1856 - 1867) West Somerset Free Press (1870 - 1904) West Surrey Times (1855 - 1872) Western Chronicle (1886 - 1927) Western Courier, West of England Conservative, Plymouth and Devonport Advertiser (1836 - 1854) Western Daily Mercury. (1862 - 1889) Western Daily Press (1858 - 1950) Western Gazette (1863 - 1950) Western Mail (1869 - 1945) Western Morning News (1860 - 1950) Western Times (1827 - 1950) Westmeath Independent (1846 - 1859) Westmeath Journal (1823 - 1834) Westmorland Gazette (1818 - 1909) Weston-super-Mare Gazette, and General Advertiser (1845 - 1856) Wetherby News, and Central Yorkshire Journal (1877 - 1879) Wexford Conservative (1832 - 1846) Wexford Constitution (1858 - 1875) Wexford Independent (1830 - 1873) Whitby Gazette (1854 - 1918) Whitby Times, and North Yorkshire Advertiser (1873 - 1877) Whitehaven News (1857 - 1873) Whitstable Times and Herne Bay Herald (1867 - 1950) Wicklow News-Letter and County Advertiser (1860 - 1919) Wicklow People (1891 - 1910) Wiltshire Independent (1836 - 1874) Wiltshire Times and Trowbridge Advertiser (1855 - 1956) Windsor and Eton Express (1812 - 1876) Wisbech Chronicle, General Advertiser and Lynn News (1862 - 1862) Wolverhampton Chronicle and Staffordshire Advertiser (1830 - 1868) Woolwich Gazette and Greenwich and Deptford Chronicle (1869 - 1870) Worcester Herald (1829 - 1890) Worcester Journal (1808 - 1900) Worcestershire Chronicle (1838 - 1903) Wrexham Advertiser (1854 - 1900) Wrexham Guardian and Denbighshire and Flintshire Advertiser (1875 - 1879) Wrexhamite and Denbighshire and Flintshire Reporter (1865 - 1865) Y Genedl Gymreig (1877 - 1900) Y Goleuad (1869 - 1900) York Herald (1801 - 1900) Yorkshire Early Bird (1910 - 1910) Yorkshire Evening Post (1890 - 1954) Yorkshire Evening Press (1885 - 1898) Yorkshire Gazette (1819 - 1899) Yorkshire Post and Leeds Intelligencer (1866 - 1955)